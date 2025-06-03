Politico: Франция и Бельгия отказались поддержать запрет на импорт газа РФ

Париж и Брюссель отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в ЕС, пишет Politico.По данным издания, французские и бельгийские власти требуют «больше подтверждённой информации», касающейся экономических и юридических последствий возможного утверждения запрета.
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