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Politico: Франция и Бельгия отказались поддержать запрет на импорт газа РФ

Politico: Франция и Бельгия отказались поддержать запрет на импорт газа РФ

Париж и Брюссель отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в ЕС, пишет Politico.По данным издания, французские и бельгийские власти требуют «больше подтверждённой информации», касающейся экономических и юридических последствий возможного утверждения запрета.

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