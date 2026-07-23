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Сейлерс: сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование

Сейлерс: сторонники независимости Шотландии хотят провести новое голосование

Соучредитель движения за независимость Шотландии SALVO Сара Маргарет Сейлерс заявила, что сторонники суверенитета хотят провести новое голосование о будущем региона через международное признание права шотландцев на самоопределение.

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