Дмитриев: Россия и США начали переговоры по редкоземельным металлам

Некоторые компании уже проявили интерес к проектам Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал газете «Известия», что Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России.