Дмитриев: Россия и США начали переговоры по редкоземельным металлам

Некоторые компании уже проявили интерес к проектам Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал газете «Известия», что Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России.
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