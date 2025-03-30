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Петербургский дневник

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Дмитриев: Россия и США начали переговоры по редкоземельным металлам

Дмитриев: Россия и США начали переговоры по редкоземельным металлам

Некоторые компании уже проявили интерес к проектам Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал газете «Известия», что Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России.

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