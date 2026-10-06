⚡️Жителя Красноперекопского района будут судить за передачу Киеву данных о ПВО В сентябре прошлого года 50-летний мужчина собрал информацию о месте дислокации систем ПВО и отправил её через мессенджер в публичный канал, который использовался Службой безопасности Украины.
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