⚡️Жителя Красноперекопского района будут судить за передачу Киеву данных о ПВО В сентябре прошлого года 50-летний мужчина собрал информацию о месте дислокации систем ПВО и отправил её через мессенджер в публичный канал, который использовался Службой безопасности Украины.