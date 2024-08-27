Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

РСА назвал топ-10 регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО

РСА назвал топ-10 регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА) регионами-«лидерами» с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года стали: Сахалинская область – в этом регионе на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 7,25 рубля штрафов, пеней и неустоек, Приморский край – 4,22 рубля на рубль страховой выплаты и Республика Марий Эл – 3,98 рубля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх