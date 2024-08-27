РСА назвал топ-10 регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА) регионами-«лидерами» с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года стали: Сахалинская область – в этом регионе на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 7,25 рубля штрафов, пеней и неустоек, Приморский край – 4,22 рубля на рубль страховой выплаты и Республика Марий Эл – 3,98 рубля.