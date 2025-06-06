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Газета «Культура»

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В Петербурге покажут реконструкцию легендарного балета «Сказка о рыбаке и рыбке»

В Петербурге покажут реконструкцию легендарного балета «Сказка о рыбаке и рыбке»

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Большом концертном зале «Октябрьский» состоится показ восстановленного балета Ирины Сафоновой «Сказка о рыбаке и рыбке» по мотивам произведения Пушкина.

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