В Петербурге покажут реконструкцию легендарного балета «Сказка о рыбаке и рыбке»

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Большом концертном зале «Октябрьский» состоится показ восстановленного балета Ирины Сафоновой «Сказка о рыбаке и рыбке» по мотивам произведения Пушкина.
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