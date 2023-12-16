Под Новороссийском при строительстве развязки наткнулись на кладбище

Под Новороссийском при строительстве развязки наткнулись на кладбищеПод Новороссийском во время строительства дорожной развязки федеральных автотрасс А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» и А-290 «Новороссийск – Керчь» дорожные рабочие обнаружили древнее кладбище с более чем 20 могилами.
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