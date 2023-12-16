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Живая Кубань

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Под Новороссийском при строительстве развязки наткнулись на кладбище

Под Новороссийском при строительстве развязки наткнулись на кладбище

Под Новороссийском при строительстве развязки наткнулись на кладбищеПод Новороссийском во время строительства дорожной развязки федеральных автотрасс А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» и А-290 «Новороссийск – Керчь» дорожные рабочие обнаружили древнее кладбище с более чем 20 могилами.

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