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Царьград

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Анапа: Власти объявили угрозу атаки беспилотников

Анапа: Власти объявили угрозу атаки беспилотников

Администрация Анапы сообщила об угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами. Власти призывают жителей и гостей города укрыться в помещениях без окон и не покидать дома до снятия угрозы.

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