Экс-министр МИД Украины пообещал превратить крымчан в людей второго сорта В Киеве все еще распаляют себя идеями отвоевать полуостров и наказать «сепаров» Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если бы удалось вернуть Крым и новые регионы России под контроль Украины, необходимо, было бы устроить «период охлаждения», лишив жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.