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У бандеровцев и их хозяев план гнать из Крыма и убивать крымчан не снят с повестки дня и сегодня

У бандеровцев и их хозяев план гнать из Крыма и убивать крымчан не снят с повестки дня и сегодня

Экс-министр МИД Украины пообещал превратить крымчан в людей второго сорта В Киеве все еще распаляют себя идеями отвоевать полуостров и наказать «сепаров» Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если бы удалось вернуть Крым и новые регионы России под контроль Украины, необходимо, было бы устроить «период охлаждения», лишив жителей этих территорий права голоса на выборах и создать им максимально невыносимые условия для жизни.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
После таких слов, жители Крыма вряд ли захотят обратно в украинское гражданство. И не только живущие там русские. Этническим украинцам и татарам тоже едва ли светит &quot;уважение&quot; всяких сибиг
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