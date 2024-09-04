Захарова: Россия предупреждает НАТО о болезненном ответе в случае агрессивных шагов Киева

По словам представителя МИД РФ, ответ будет незамедлительнымРоссия предупреждает политиков в странах Евросоюза и НАТО, что в случае дальнейших агрессивных шагов Украины ответ России будет незамедлительным и болезненным, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.