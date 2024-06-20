Завтрак долгожителей: особенности утреннего питания у людей пожилого возраста

Продолжительность жизни людей во многом напрямую зависит от рациона питания. Возрастные изменения дают о себе знать: изменяется самочувствие, кожа теряет свою эластичность, работа органов нарушается и так далее.
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