По мере роста популярности Bluesky, Threads начинает тестирование пользовательских каналов

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг в пятницу объявил о том, что конкурент X, Threads, начнет тестировать пользовательские ленты для определенных тем и профилей, облегчая пользователям поиск сообществ и бесед, которые их интересуют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии