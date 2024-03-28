«Астон Мартин» намерен переманить Ферстаппена и Ньюи (AMuS)

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может оказаться в «Астон Мартин» уже в следующем году. По информации Auto Motor und Sport, позиции руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера лишь укрепились в последнее время.
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