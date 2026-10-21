Усильте оборону дома: чем опасен Wi-Fi, как избежать взломаЕсли подключаться к сетям бездумно, можно легко лишиться личных данных, паролей от банковских приложений и Госуслуг, а заодно «подхватить» вирус на телефон или ноутбук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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