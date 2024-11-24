Суд арестовал имущество родственников фигуранта дела о хищениях на Соловках

Суд в Москве арестовал имущество дочери и супруги фигуранта уголовного дела о хищениях в особо крупном размере при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах ансамбля Соловецкого монастыря, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
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