Суд арестовал имущество родственников фигуранта дела о хищениях на Соловках

Суд в Москве арестовал имущество дочери и супруги фигуранта уголовного дела о хищениях в особо крупном размере при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах ансамбля Соловецкого монастыря, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.