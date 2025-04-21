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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Песков заявил, что Путин не давал команды о продлении пасхального перемирия

Песков заявил, что Путин не давал команды о продлении пасхального перемирия

Режим прекращения огня перестал действовать 21 апреля в 00:00 по московскому времени Президент России Владимир Путин не давал команды о продлении пасхального перемирия с Украиной, которое истекло в полночь 21 апреля.

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