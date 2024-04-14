Патриарх Кирилл: молитва бойцов СВО перед боем — это творящий чудеса крик души

Молитва участников военной спецоперации (СВО) на Украине, которую те произносят перед боем, является особенно сильной, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Казанском храме в Лосиноостровской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии