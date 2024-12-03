Краснодар может остаться без света: подробно

Света не будет с 09:00 до 17:00 на следующих улицах: Гоголя, Гимназическая, Красная, Рашпилевская, Целиноградская, Ейское шоссе, Профессора Рудакова, Березовая, Декоративная, Археолога Веселовского, Гусника, 1-й Гвардейской, Новосельская, Дивная, Новотитаровская, Грушовая, Садовая, Кузнечная, Костылева, Кутузова и Северная, сообщает тг-канал Сводки Кубани.