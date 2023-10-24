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От грыжи до геморроя: 11 видов спорта, которые изнашивают организм. В списке — плавание

От грыжи до геморроя: 11 видов спорта, которые изнашивают организм. В списке — плавание

Физическая нагрузка укрепляет организм, повышает иммунитет и помогает бороться с депрессиями. Не лишен этих качеств и спорт высоких достижений, однако он редко обходится без травм и различных «профессиональных» заболеваний.

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