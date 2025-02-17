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Петербургский дневник

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Объем выручки резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» за время работы составил 498,3 миллиарда рублей

Объем выручки резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» за время работы составил 498,3 миллиарда рублей

Проект достиг высоких результатов В пресс-службе комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга рассказали, сколько резиденты Особой экономической зоны заработали за все время ее работы.

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