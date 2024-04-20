WP: США нужно меньше недели для отправки помощи ВСУ после одобрения конгресса

Американское оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже готово к отправке на Украину, Пентагону потребуется меньше недели после одобрения помощи Киеву от Вашингтона для того, чтобы начать отправку вооружения украинской армии.
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