«Всё это домыслы!» Хельмуту Марко надоели вопросы о Ферстаппене и Mercedes

«Всё это домыслы!» Хельмуту Марко надоели вопросы о Ферстаппене и MercedesGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко ответил на вопрос, может ли Макс Ферстаппен уйти в Mercedes, учитывая прогресс «Серебряных стрел» в летней части сезона-2024.
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