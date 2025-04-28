«Петербургский дневник» передал подопечному фонда «Бумажная птица» специальную коляску

Теперь 12-летний Святогор и его мама Дарья смогут вести более активный образ жизни и даже поучаствовать в благотворительном забеге «Бегом с Дневником» Удивительная история маленькой и дружной семьи Святогора и Дарьи началась 5 лет назад, когда девушка была волонтером в детском доме.
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