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В Белом доме допустили изменение позиции по запрету ВСУ бить вглубь России

В Белом доме допустили изменение позиции по запрету ВСУ бить вглубь России

Соединенные Штаты могут пойти на пересмотр своей позиции касательно допустимости ударов украинских войск вглубь российской территории с помощью поставляемых им американских вооружений, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Поставить оружие винесуэле.всем желающим на американском континенте и дать аногогичое добро.пусть делают красиво
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13 час.

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