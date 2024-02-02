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Следком РФ: подрывом Крымского моста руководил не шеф ГУР Буданов, а глава СБУ Малюк

Следком РФ: подрывом Крымского моста руководил не шеф ГУР Буданов, а глава СБУ Малюк

Реальным организатором и руководителем масштабного подрыва Крымского моста в октябре 2022 года является не начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов (находится в розыске в РФ за преступления террористической направленности), а глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк.

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