Снаряды из Словакии попадают на Украину против воли властей в Братиславе

По информации американского информационного агентства Bloomberg, словацкий министр обороны Роберт Калиняк заявил, что Словакия увеличит производство боеприпасов, однако власти не могут контролировать, куда будут направлены вооружения.
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