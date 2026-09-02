В Канаде заметили дрейфующий по озеру загадочный остров с лесом

Загадочный плавучий остров, покрытый деревьями, свободно дрейфует по озеру Уиллистон в канадской провинции Британская Колумбия, соответствующий объект был запечатлён на снимках, сделанных спутником Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA).
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