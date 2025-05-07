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Китай

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США должны прекратить угрозы и давление, если действительно хотят решать проблемы путем переговоров -- МИД КНР

Пекин, 6 мая /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь во вторник заявил, что если США действительно хотят решать проблемы путем диалога и переговоров, им следует прекратить угрозы и давление и начать диалог с Китаем на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды.

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