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Зеленский заявил, что хочет поставить Путина «на место»

Зеленский заявил, что хочет поставить Путина «на место»

Владимир Зеленский сообщил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп в курсе об отсутствии у Украины желания заканчивать конфликт с Россией.

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Комментарии
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федор
Харчок зелёный ты ещё падла живёшь пока тебе это позволяет наш Президент. Поверь ! Если бы не он , то ты уже сдох где-то как крыса поганая …. А пока мудак и дебил ты нужен во главе 404 , потому что ты читаем и понятен…,,
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20 час.
MS
Mikhail Stepanov
Долго ли осталось жить этому выродку жидовскому?
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16 час.

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