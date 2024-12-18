Зеленский заявил, что хочет поставить Путина «на место»

федор

Харчок зелёный ты ещё падла живёшь пока тебе это позволяет наш Президент. Поверь ! Если бы не он , то ты уже сдох где-то как крыса поганая …. А пока мудак и дебил ты нужен во главе 404 , потому что ты читаем и понятен…,,