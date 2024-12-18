Владимир Зеленский сообщил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп в курсе об отсутствии у Украины желания заканчивать конфликт с Россией.
Зеленский заявил, что хочет поставить Путина «на место»
Комментарии
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федор
Харчок зелёный ты ещё падла живёшь пока тебе это позволяет наш Президент. Поверь ! Если бы не он , то ты уже сдох где-то как крыса поганая …. А пока мудак и дебил ты нужен во главе 404 , потому что ты читаем и понятен…,,
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20 час.
MS
Mikhail Stepanov
Долго ли осталось жить этому выродку жидовскому?
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16 час.
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