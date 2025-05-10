Тренер «Вашингтона» рассказал, почему Овечкин не играл в концовке второго матча серии с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о том, почему капитан «столичных» Александр Овечкин не выходил на лед в последние 5 минут 42 секунды второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины Харрикейнз» (3:1).
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