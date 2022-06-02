Пресса США: Поставка ракетных систем HIMARS Украине - это испытание для Зеленского на выполнимость обещаний

Западные аналитики обсуждают принятое Белым домом решение о поставке Киеву ракетных систем HIMARS. Обсуждение в первую очередь связано с тем, что сначала Байден заявлял, что не будет направлять Украине оружие, которым та могла бы наносить удары по территории Российской Федерации, но уже на следующей день тот же Байден подписал документ о таких … .