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Власти Оренбургской области не успевают подготовиться к сезону подтоплений

Власти Оренбургской области не успевают подготовиться к сезону подтоплений

Власти Оренбургской области, которая в прошлом году сильно пострадала от паводков, не успевают подготовиться к сезону подтоплений! Восстановленная дамба в Орске до сих пор не получила необходимые документы.

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