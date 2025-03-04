Власти Оренбургской области не успевают подготовиться к сезону подтоплений

Власти Оренбургской области, которая в прошлом году сильно пострадала от паводков, не успевают подготовиться к сезону подтоплений! Восстановленная дамба в Орске до сих пор не получила необходимые документы.
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