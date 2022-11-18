ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут быть использованы за рубежом против России

Опубликован приказ директора ФСБ Александра Бортникова об утверждении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против безопасности России в случае получения их иностранными источниками.
Опубликован приказ директора ФСБ Александра Бортникова об утверждении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против безопасности России в случае получения их иностранными источниками.
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