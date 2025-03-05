Пост в 2025 году: кто рискует здоровьем, отказываясь от пищи? Ирэн ОрлонскаяС 3 марта по 19 апреля 2025 года православные христиане будут соблюдать Великий пост – период, который считается самым строгим и продолжительным в году.
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