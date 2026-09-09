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Царьград

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ФСБ: Иностранные спецслужбы вербуют россиян через сайты знакомств

ФСБ: Иностранные спецслужбы вербуют россиян через сайты знакомств

ФСБ сообщает о вербовке русских граждан иностранными спецслужбами через сайты знакомств. В Крыму задержаны трое завербованных лиц, сотрудничавших с ГУР Украины для передачи информации об объектах Вооружённых сил России.

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