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Раскинуть кадры: в МГУ будут прогнозировать ситуацию на рынке труда

Раскинуть кадры: в МГУ будут прогнозировать ситуацию на рынке труда

В МГУ имени Ломоносова открывается лаборатория развития человеческого капитала, которая при помощи разработок компании «Профилум» будет прогнозировать развитие кадровой ситуации на рынке труда, чтобы своевременно видеть, какие именно сотрудники и в каких сферах нужны в ближайшее время.

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