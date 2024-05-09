Раскинуть кадры: в МГУ будут прогнозировать ситуацию на рынке труда

В МГУ имени Ломоносова открывается лаборатория развития человеческого капитала, которая при помощи разработок компании «Профилум» будет прогнозировать развитие кадровой ситуации на рынке труда, чтобы своевременно видеть, какие именно сотрудники и в каких сферах нужны в ближайшее время.