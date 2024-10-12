Эксперт Баранников: аферисты могут взломать аккаунт через открытки в WhatsApp

Мошенники распространяют зловредный контент под видом безобидных ссылок в мессенджере WhatsApp. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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