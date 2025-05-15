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Рубио: конфликт России и Украины будет завершен дипломатическим путем

Рубио: конфликт России и Украины будет завершен дипломатическим путем

Конфликт между Российской Федерацией и Украиной будет завершен дипломатическим путем. Соответствующее заявление сделал руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио, информирует ТАСС.

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