КНДР фактически включилась в войну на стороне России. С таким заявлением, передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава киевского режима Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли в конце мая.
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