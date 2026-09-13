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Холанд про 1:0 с «МЮ»: «Обычно я никогда не попадаю в офсайд. Побеждать вдесятером на «Олд Траффорд», видеть лица на трибунах – потрясающее чувство»

Нападающий « Манчестер Сити » Эрлинг Холанд высказался после победы над « Манчестер Юнайтед » (1:0) в гостевом матче 4-го тура АПЛ .

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