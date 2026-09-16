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Где еще в КХЛ появятся новые арены? В Москве уже строят дома для ЦСКА и «Спартака», в Казани и Челябинске мечтают

Где еще в КХЛ появятся новые арены? В Москве уже строят дома для ЦСКА и «Спартака», в Казани и Челябинске мечтают

А что, если в КХЛ вступит Пермь с новым 10-тысячником?В Нижнем Новгороде официально сдали VolgaАрену, провели на ней первый матч, а КХЛ, кажется, окончательно закрыла вопрос с аренами.

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