За прошедшие сутки российские военные освободили пять населенных пунктов, под контроль также перешел центр Суджи Президент РФ Владимир Путин поставил задачу окончательно разгромить Вооруженные силы Украины в Курской области в кратчайшие сроки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии