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Владимир Путин поставил задачу разгромить ВСУ в Курской области в кратчайшие сроки

Владимир Путин поставил задачу разгромить ВСУ в Курской области в кратчайшие сроки

За прошедшие сутки российские военные освободили пять населенных пунктов, под контроль также перешел центр Суджи Президент РФ Владимир Путин поставил задачу окончательно разгромить Вооруженные силы Украины в Курской области в кратчайшие сроки.

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