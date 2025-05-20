Гильдия киноактеров США подала жалобу на Epic Games из-за ИИ-голоса Дарта Вейдера

Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) обратилась в Национальное управление по трудовым отношениям США с официальной жалобой на Llama Productions и Epic Games из-за использования искусственного интеллекта для озвучивания Дарта Вейдера в Fortnite.
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