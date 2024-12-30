Царьград Kremlin Pool/Globallookpress Андрей Пинчук прямо сказал, что на самом деле означало требование Ильхама Алиева к России после авиакатастрофы под Актау: "Коготок увяз - и птичке конец".
"Коготок увяз - и птичке конец": Пинчук прямо сказал, что на самом деле означало требование Алиева к России
Комментарии
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Наиль Бакиров
Азерам хватит моратория на поставку в Россию некоторых товаров , типа "помидорного эмбарго" и они сметут Алиева , если не дураки (аналогия с Грузией)...
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1 час.
Борис Леонтьев
Если мудак Алиев публично не извинится и не заберёт свои слова обратно, нам надо тоже требовать с Азербайджана миллиардных компенсаций и не только за русских, которых они убивали в конце 80-х и начале 90-х, но и за каждого русского убитого ублюдочными азербайджанцами мигрантами или членами азербайджанской диаспоры или ОПГ.
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48 мин.
Александр Невельский
Не доведёт либерорвотная политика до добра!
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28 мин.
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