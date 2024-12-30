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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Коготок увяз - и птичке конец": Пинчук прямо сказал, что на самом деле означало требование Алиева к России

"Коготок увяз - и птичке конец": Пинчук прямо сказал, что на самом деле означало требование Алиева к России

Царьград Kremlin Pool/Globallookpress Андрей Пинчук прямо сказал, что на самом деле означало требование Ильхама Алиева к России после авиакатастрофы под Актау: "Коготок увяз - и птичке конец".

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Комментарии
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Наиль Бакиров
Азерам хватит моратория на поставку в Россию некоторых товаров , типа &quot;помидорного эмбарго&quot; и они сметут Алиева , если не дураки (аналогия с Грузией)...
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1 час.
Борис Леонтьев
Если мудак Алиев публично не извинится и не заберёт свои слова обратно, нам надо тоже требовать с Азербайджана миллиардных компенсаций и не только за русских, которых они убивали в конце 80-х и начале 90-х, но и за каждого русского убитого ублюдочными азербайджанцами мигрантами или членами азербайджанской диаспоры или ОПГ.
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48 мин.
Александр Невельский
Не доведёт либерорвотная политика до добра!
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28 мин.

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