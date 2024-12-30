"Коготок увяз - и птичке конец": Пинчук прямо сказал, что на самом деле означало требование Алиева к России

Азерам хватит моратория на поставку в Россию некоторых товаров , типа "помидорного эмбарго" и они сметут Алиева , если не дураки (аналогия с Грузией)...

Борис Леонтьев

Если мудак Алиев публично не извинится и не заберёт свои слова обратно, нам надо тоже требовать с Азербайджана миллиардных компенсаций и не только за русских, которых они убивали в конце 80-х и начале 90-х, но и за каждого русского убитого ублюдочными азербайджанцами мигрантами или членами азербайджанской диаспоры или ОПГ.