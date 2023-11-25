Вторая улица
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Вторая улица

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Мебельные ручки своими руками

Мебельные ручки своими руками

Концептуальные и стильные ручки для мебели можно сделать своими руками  из подходящих шурупов: их головки надо «утопить» в цементе, используя мелкие коробочки (например, от эфирного масла) в качестве формы для застывания.

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