Зеленский обманул Лукашенко: Минск вернул армейское усиление к границе с Украиной

Который день домыслы постят кому не лень. Видимо заказ от ЦИПСО, забить клин между Россией и Белоруссией.

Любит Лукашенко на двух стульях присесть. Его Путин спас, а он какие-то разговоры с просроченной сучкой зачем-то разговаривает.

Вячеслав 5

Он понял одно.что его могут спихнут с этого кресла.если будет играть в две руки-тут он и потянулся к России за помощью-тут думать поздно. с кем ты и твой народи сегодня верить нельзя врагам .враз слопают.