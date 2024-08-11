Зеленский усыпил бдительность лидера Беларуси. REUTERS Неожиданные новости пришли из Минска. - Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность.
Зеленский обманул Лукашенко: Минск вернул армейское усиление к границе с Украиной
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Который день домыслы постят кому не лень. Видимо заказ от ЦИПСО, забить клин между Россией и Белоруссией.
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
Любит Лукашенко на двух стульях присесть. Его Путин спас, а он какие-то разговоры с просроченной сучкой зачем-то разговаривает.
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35 мин.
Вячеслав 5
Он понял одно.что его могут спихнут с этого кресла.если будет играть в две руки-тут он и потянулся к России за помощью-тут думать поздно. с кем ты и твой народи сегодня верить нельзя врагам .враз слопают.
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24 мин.
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