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Наш потерянный мир

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Пасечник: в ЛНР при атаке беспилотников ВСУ на автомобиль погиб человек

Пасечник: в ЛНР при атаке беспилотников ВСУ на автомобиль погиб человек

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в публикации в своем канале на платформе MAX сообщил, что на территории ЛНР один человек погиб, и еще трое получили ранения при атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобили.

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