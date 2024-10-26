Участие в последнем саммите БРИКС стран, которые в прошлом были заинтересованы в развитии отношений с западными государствами, свидетельствует об ошибках Европейского союза (ЕС) при взаимодействии с этими державами.
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