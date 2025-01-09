ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Показательный срез мнений о ведении СВО

Показательный срез мнений о ведении СВО

Больше всего по теме СВО раздражают пустые угрозы и невыполненные обещанияПодавляющее большинство (59%) участников опроса EADaily «Что вас больше всего раздражает в политике относительно СВО?» признались, что это «пустые угрозы и невыполненные обещания».

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Комментарии
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Владимир Соловьев
У нас большие потери, которые не раскрываются но по факту есть,  и никто не несет ответственности за бездарные наступление в которых много убитых,  за Курскую область никого не наказали, а ведь там трибунал должен быть и сроки не менее 15 лет
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3 час.
и
игорь
Нет, именно медлительность ВВП в принятии  давно назревших решений порождает все эти раздражители у населения, а не наоборот)))
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2 час.
Андрей ПандовРихтер
Да буржуйский политик этот ВВП. Нс его место надо кого-то из левых, без обязательств перед олигархами
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2 час.

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