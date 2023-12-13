Врач Романов назвал вызывающие рак продукты с новогоднего стола

Некоторые блюда следует употреблять с осторожностью и не на регулярной основе.Некоторые продукты, которые традиционно являются украшением новогоднего стола, могут стать причиной расстройства кишечника и желудка, а при длительном и регулярном употреблении – стать причиной рака.