Врач Романов назвал вызывающие рак продукты с новогоднего стола

Некоторые блюда следует употреблять с осторожностью и не на регулярной основе.Некоторые продукты, которые традиционно являются украшением новогоднего стола, могут стать причиной расстройства кишечника и желудка, а при длительном и регулярном употреблении – стать причиной рака.
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